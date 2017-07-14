Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории футбола

Итальянское издание L'Ultimo Uoma признало 20-секундный эпизод в матче между английскими «Куинз-Парк Рейнджерс» и «Манчестер Сити» худшим в истории футбола. Об этом оно сообщило на своем сайте. Видеозапись опубликована в аккаунте Ian Andrew Blair в Twitter.

Встреча в рамках чемпионата Англии состоялась в 1993 году. Во время атаки «КПР» футболист этой команды не смог поразить пустые ворота, а игроки «Манчестер Сити» несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной. L'Ultimo Uoma привела 25 причин, по которым этот эпизод можно назвать худшим в истории футбола.