Игрок шотландского клуба промахнулся с нескольких сантиметров по пустым воротам

Нападающий шотландского «Абердина» Майлс Стори во время матча национального чемпионата с «Инвернессом» не забил мяч в пустые ворота с расстояния нескольких сантиметров. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPFL.

Встреча прошла в Абердине и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. После передачи от партнера по команде Стори оказался перед пустыми воротами, однако не сумел нанести удар. В результате мяч прокатился у форварда между ног, после чего защитник «Инвернесса» вынес его за пределы штрафной площади.