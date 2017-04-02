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Футболист «Милана» забил в свои ворота ударом от боковой линии поля

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Видео: @EdenDassidy / Twitter

Защитник «Милана» Габриэль Палетта забил мяч в ворота голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы ударом от боковой линии поля. Видео было опубликовано на странице Eden Dassidy в Twitter.

Курьезный эпизод произошел на 12-й минуте матча итальянской Серии А между «Миланом» и «Пескарой». Палетта, действуя с опущенной головой, сильно направил мяч в строну Доннаруммы. 18-летний голкипер не сумел обработать прыгающий мяч и пропустил его в сетку.

Встреча прошла в воскресенье в Пескаре и завершилась со счетом 1:1.

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