Футболист «Милана» забил в свои ворота ударом от боковой линии поля

Видео: @EdenDassidy / Twitter

Защитник «Милана» Габриэль Палетта забил мяч в ворота голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы ударом от боковой линии поля. Видео было опубликовано на странице Eden Dassidy в Twitter.

Курьезный эпизод произошел на 12-й минуте матча итальянской Серии А между «Миланом» и «Пескарой». Палетта, действуя с опущенной головой, сильно направил мяч в строну Доннаруммы. 18-летний голкипер не сумел обработать прыгающий мяч и пропустил его в сетку.

Встреча прошла в воскресенье в Пескаре и завершилась со счетом 1:1.