Панарин сделал третий дубль в сезоне

Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин сделал дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Матч завершился победой «ястребов» со счетом 3:1. В эпизоде с первым голом Панарин огорчил голкипера «Коламбуса», соотечественника Сергея Бобровского. Вторую шайбу форвард отправил в пустые ворота.

Это третий дубль Панарина в сезоне. Всего на его счету 28 заброшенных шайб и 42 результативных передачи в 78 встречах регулярного чемпионата.