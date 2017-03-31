Радулов рассказал о попытках заставить его поучаствовать в ЧМ-2016 в России

Российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов рассказал о попытках заставить его поучаствовать в чемпионате мира — 2016, который прошел в России. Слова хоккеиста приводит Sportsnet.

«По окончании прошлого сезона я знал, что не смогу сыграть на чемпионате мира. Я купил билеты и поехал на четыре дня в США, поскольку у меня были предложения из клубов НХЛ. Когда я сидел в самолете, мне позвонил Алексей Жамнов (глава селекционной службы сборной России, — прим. «Ленты.ру») и сказал, что я должен приехать в тренировочный лагерь через два дня. Я ответил, что смогу приехать через пять дней, так как вылетаю на переговоры в США», — сказал Радулов.

По словам хоккеиста, он приехал в расположение сборной России после переговоров в США. «Я извинился перед тренерским штабом за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль. После МРТ врачи сказали, что мне нужен покой в течение трех недель, чтобы восстановиться. Но они все равно заставили меня выйти на раскатку, на которой я почувствовал, что мне тяжело», — сообщил Радулов.

30-летний хоккеист подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» и не выступил на чемпионате мира. В апреле 2016 года Федерация хоккея России (ФХР) обвинила его в нежелании играть за cборную.

Чемпионат мира прошел в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая. Сборная России завоевала на нем бронзовые медали.