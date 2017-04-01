Немецкий футболист забил пяткой с 10 метров

Полузащитник бременского «Вердера» Фин Бартельс забил мяч в матче 26-го тура немецкой бундеслиги с «Фрайбургом». Об этом сообщает Eurosport.

Бартельс отличился при счете 3:1 в пользу своей команды на 71-й минуте встречи, проходившей 1 апреля в Фрайбурге. Он подправил мяч в ворота после неточного удара партнера, поймав голкипера на противоходе.

Матч завершился победой бременцев со счетом 5:2. «Вердер» с 32 очками занимает 11-е место в таблице бундеслиги. «Фрайбург» располагается на 8-й позиции с 35 очками.

