Игрок мексиканского клуба попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти

Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти во время товарищеского матча против команды «Америка». Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Resumenes FUT.

На 33-й минуте встречи арбитр назначил удар с одиннадцатиметровой отметки за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти. В результате матч окончился победой «Америки» со счетом 2:0.