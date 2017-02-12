Судья засчитал гол футболиста «Арсенала» рукой в матче АПЛ

Главный судья матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Халл Сити» Марк Клаттенбург засчитал гол нападающего «канониров» Алексиса Санчеса рукой. Видеозапись появилось на YouTube-канале Nelson Chege.

Встреча проходила на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 37-й минуте мяч залетел в ворота «Халла» после рикошета от руки чилийского форварда, однако судья решил засчитать гол. В добавленное к основному времени матча Санчес оформил дубль, реализовав пенальти.