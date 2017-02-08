Фанат забил мяч одновременно с футболистом во время матча чемпионата Гондураса

Нападающий «Олимпии» Рохер Рохас забил мяч в игре чемпионата Гондураса против «Готагуа» одновременно с появлением в штрафной площадке соперника болельщика. Видео эпизода размещено в Instagram rldesignz.

На 94-й минуте игры Рохас неотразимо пробил по воротам из пределов в штрафной. В то же время у ворот «Готагуа» появился болельщик со своим мячом. Сразу после гола Рохаса фанат катнул мяч мимо лежащего голкипера. Несмотря на вмешательство постороннего, арбитр засчитал гол, благодаря которому «Олимпия» вырвала ничью — 2:2.