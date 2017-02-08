Спорт
 

Фанат забил мяч одновременно с футболистом во время матча чемпионата Гондураса

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий «Олимпии» Рохер Рохас забил мяч в игре чемпионата Гондураса против «Готагуа» одновременно с появлением в штрафной площадке соперника болельщика. Видео эпизода размещено в Instagram rldesignz.

На 94-й минуте игры Рохас неотразимо пробил по воротам из пределов в штрафной. В то же время у ворот «Готагуа» появился болельщик со своим мячом. Сразу после гола Рохаса фанат катнул мяч мимо лежащего голкипера. Несмотря на вмешательство постороннего, арбитр засчитал гол, благодаря которому «Олимпия» вырвала ничью — 2:2.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров
Защитник «Зенита» забил мяч со своей половины поля
Игрок «Челси» забил после прохода с центра поля в матче с «Арсеналом»
Последние новости
Власти ДНР представили поэтапный план прекращения огня в Донбассе
Коза Меркель родила козленка от Тимура
Незнакомец выкрал фото девушки и «отбелил» его ради свиданий
Фанат забил мяч одновременно с футболистом во время матча чемпионата Гондураса
МИД Китая предложил Вашингтону освежить в памяти историю Второй мировой войны
Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле
CNN узнал о недовольстве Трампа работой своего пресс-секретаря
Другие материалы рубрики
13:58 7 февраля 2017
Сергей Шубенков

Поставить на нейтраль

Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом
06:24 Сегодня

Киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

23:44 7 февраля 2017

СМИ узнали о недопуске российских паралимпийцев на ЧМ по легкой атлетике

20:44 5 февраля 2017

Сборная России упустила победу над Швецией в финале ЧМ по хоккею с мячом

00:37 31 января 2017
Роджер Федерер

Это надо видеть

Удар в пах сопернику, песня и поцелуй Федерера и другие моменты Australian Open
22:31 7 февраля 2017

Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать

21:42 7 февраля 2017

ФИФА сняла с украинского клуба 6 очков в чемпионате страны за долг перед игроком

21:21 4 февраля 2017

Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов

14:36 6 февраля 2017
Федор Емельяненко

Горячий февраль

Какие события в мире бокса и ММА нельзя пропустить в последний месяц зимы
20:58 7 февраля 2017

Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев

20:00 7 февраля 2017

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии отказался переходить в «Ростов»

20:06 4 февраля 2017

Олимпийская чемпионка в беге с барьерами Антюх объявила о завершении карьеры

Россия
«Меня брат никуда не пускает, потому что заботится обо мне»
О роли женщины в традиционном обществе, домашнем насилии и кавказском дресс-коде
«Через какое-то время он покончил с собой»
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
«Маму отец украл, когда ей было 16 лет»
Женская сексуальность, браки по любви и отношение к девственности на Кавказе
Чуркин прокомментировал выбор между карьерами актера и дипломата
На Урале трактор снес снежный городок во время игры детей
Ректоры вузов поторопили Полтавченко с передачей Исаакия РПЦ
Собака бойцовой породы изуродовала двух москвичек в запертой квартире
Все материалы
Мир
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
CNN узнал о недовольстве Трампа работой своего пресс-секретаря
МИД Китая предложил Вашингтону освежить в памяти историю Второй мировой войны
Трамп обвинил демократов в создании помех формированию администрации
Пентагон подтвердил производство боевиками ИГ иприта в университете Мосула
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлькина грамота
О чем Тимошенко говорила с Трампом
Власти ДНР представили поэтапный план прекращения огня в Донбассе
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоОголтелая Батьковщина
Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними
Савченко задремала на заседании Верховной Рады
Радикалы в Киеве разгромили критикующую Майдан выставку
Советник Порошенко заявил о необходимости дальнейшей украинизации страны
Украина осталась без поддержки на заседании Совбеза ООН по ситуации в Донбассе
Все материалы
Финансы
Оставили на второй год
Почему «мусорный» рейтинг России повысят еще нескоро
«Оставьте попытки играть на рубле»
Что будет с российской валютой после интервенций ЦБ и Минфина
Старики-бездельники
Как демография разрушает пенсионную систему России
В Нацбанке Украины предсказали уход российских банков
России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
Тревога россиян из-за роста цен снизилась до рекордного уровня
Резервы России за месяц выросли на 13 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Равнение на грузовики
Российский автопром попытается выйти из кризиса на отложенном спросе
Сила в плавках
Владельцы металлургических компаний зарабатывают на зависть всем
Завяли помидоры
Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией
МВД Белоруссии начало проверку в отношении сотрудников Россельхознадзора
Россияне стали пить меньше водки и пива
«Уралвагонзавод» определился с покупателем «УВЗ-Логистик»
Путин ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Все материалы
Силовые структуры
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
Опасные сюрпризы Алеппо
Минобороны передало фотографии разминирования города
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность
В МИД прокомментировали решение США пересмотреть ядерную доктрину
Американские генералы пожаловались конгрессменам на проблемы с боеготовностью
Признавшегося в убийстве уголовника жителя Владимира освободили от наказания
Все материалы
Наука и техника
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Italiano: Benito Mussolini, durante la marcia su Roma, con alcuni dei quadriumviri: da sinistra Emilio De Bono, Italo Balbo e Cesare Maria De Vecchi.Нашептали
К чему привел поиск внутренних врагов в фашистской Италии
Это конец
Земле предрекли переворот магнитного поля
Найдена причина разворота магнитного поля Земли
Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле
В Египте откопали мумию огромного крокодила
Доказана эффективность зеленого чая в борьбе с раком костного мозга
Все материалы
Спорт
Сергей ШубенковПоставить на нейтраль
Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом
Фанат забил мяч одновременно с футболистом во время матча чемпионата Гондураса
Киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»
СМИ узнали о недопуске российских паралимпийцев на ЧМ по легкой атлетике
Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать
ФИФА сняла с украинского клуба 6 очков в чемпионате страны за долг перед игроком
Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев
Все материалы
Культура
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
«Правило большого пальца»
На русский язык перевели «самую мужскую книгу 2017 года»
Пока не прыгнешь
Фотограф, который поднял на воздух Голливуд и британский парламент
Власти Украины отложили продажу билетов на «Евровидение-2017»
Появился сайт для создания миксов из рэп- и рок-хитов 2000-х
Названы лучшие здания года
В список участников 57-й Венецианской биеннале попали три российских художника
Все материалы
Интернет и СМИ
Богатство, уважение и дьяволу служение
Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов
Незнакомец выкрал фото девушки и «отбелил» его ради свиданий
Выезд, недорого
Можно ли заказать киллера в «темном» интернете
Генпрокурор Украины ошибся в подсчете взятки и оказался затроллен в сети
Красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой услуг киллера
В полиции заявили о ненасильственной смерти знатока «Своей игры»
В Приморье избит журналист
Все материалы
Ценности
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Линдси Лохан снялась в рекламе интернет-магазина
Матильда КшесинскаяПоклонение Матильде
Что дарили любовники балерине Кшесинской
Ювелирно-часовой дом Piaget впервые возглавит женщина
Водянова примерила платье из переработанных отходов
«Татуировка — это самое нижнее белье»
Патриарх российского тату-движения Паша Ангел о рисунках на коже
Prada отметит День святого Валентина специальной коллекцией
Все материалы
Путешествия
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
Красота неимоверная
Лучшие фотоработы участников фестиваля «Первозданная Россия»
Встреча отдыхающих на пляже с двухметровой акулой попала на видео
Власти Египта решили ввести электронные въездные визы
Калининград вошел в десятку городов с самыми лучшими в мире отелями
СМИ узнали о решении отложить открытие рейсов в Египет
Все материалы
Из жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
University of Florida biologists hold a giant Burmese python, weighing 162 pounds and more than 15 feet long caught alive in the Everglades National Park November 14, 2009 near Homestead, Florida. The python is an invasive species introduced by accident and now competing directly with the top predators in the Everglades ecosystem.Полуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated
Коза Меркель родила козленка от Тимура
В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба
В США открылась вакансия дегустатора шоколада
Все материалы
Тест: угадай машину по выхлопной трубе
Внезапный тест на знание патрубков выхлопной системы
Появились первые изображения нового Ford Expedition
12 фактов о новом «Солярисе»
Каким стал самый популярный автомобиль России после смены поколения
Глава DS частично раскрыл новую модель
7 внедорожников с асфальтовым прошлым
Они создавались как простые седаны и купе, но судьба распорядилась иначе
Первым внедорожником Maybach стал «Гелик»
Управление гневом
Тест-драйв Lamborghini Aventador S, после которого нужно заново учиться жить
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы