Защитник «Зенита» забил гол со своей половины поля

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито забил мяч со своей половины поля в товарищеском матче с датским «Оденсе». Видео было опубликовано на YouTube-канале санкт-петербургского клуба.

Кришито на 10-й минуте реализовал штрафной удар, назначенный на половине поля «Зенита» в нескольких метрах от боковой линии.

Встреча прошла в воскресенье в городе Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания) и завершилась со счетом 1:1. На гол Кришито ответил защитник Якоб Лаурсен, отличившийся на 54-й минуте.

Ранее в воскресенье нападающий «Зенита» Александр Кержаков пожелал развеять миф о глупости футболистов.