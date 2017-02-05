Кержаков пожелал развеять миф о глупости футболистов

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков, чтобы развеять миф о глупости футболистов, заявил, что ведет аккаунты в социальных сетях самостоятельно. Об этом спортсмен рассказал «Советскому спорту».

«Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то — серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», — подчеркнул футболист.

Кержаков известен слабой реализацией опасных моментов. Девиз нападающего: «Бил, бью и буду бить». Тем не менее 34-летний футболист — лучший бомбардир в истории «Зенита». В его активе — 162 забитых мяча в 382 матчах за сине-бело-голубых. В составе сборной России он провел 91 встречу, отметившись 30 голами. В сезоне 2016/2017 на его счету девять матчей в рамках чемпионата России, в которых он забил один гол.