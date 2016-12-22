Кержаков во время игры в гольф пошутил над своей точностью

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков сыграл в гольф, поиронизировав по поводу своей точности. Футболист выложил видео в Instagram.

«Ну и кто здесь не может по мячу попасть?» — написал форвард. На записи Кержаков выполняет неудачный удар по мячу для гольфа, а затем прыгает за ним в подкате.

Кержаков известен слабой реализацией опасных моментов. Девиз нападающего: «Бил, бью и буду бить». Тем не менее, 34-летний футболист — лучший бомбардир в истории «Зенита». В его активе — 162 забитых мяча в 382 матчах за сине-бело-голубых. В составе сборной России он провел 91 встречу, отметившись 30 голами.