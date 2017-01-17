«Зенит» забил оманскому клубу 14 мячей

Санкт-петербургский «Зенит» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ обыграл оманский «Сохар» со счетом 14:1. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе победителей хет-триками отметились Лука Джорджевич и Александр Кокорин, дубли оформили Роберт Мак и Сергей Зуйков. По одному мячу забили Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Леон Мусаев и Данни. Вратари сине-бело-голубых Егор Бабурин и Михаил Кержаков сыграли в составе соперника во втором тайме.

Ранее в этом межсезонье «Зенит» сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» и обыграл китайский «Чаньчунь Ятай». Следующая товарищеская встреча санкт-петербургского клуба состоится 18 января, соперником «Зенита» станет венгерский «Видеотон».

После первого круга Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» с 35 очками занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.