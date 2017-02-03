Главный тренер «Зенита» прокомментировал капитанство Дзюбы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды. Слова 71-летнего специалиста приводит «Матч ТВ».

«Хотелось бы, чтобы люди поняли какой был мотив. В первую очередь, у нас бывали проблемы с судейством в чемпионате, поэтому обязательно нужно, чтобы капитаном был россиянин. Он смог бы вести диалог с судьями на русском», — заявил Луческу.

Он также отметил, что 28-летний форвард много играет и почти всегда находится на поле. «Это очень важно, Дзюба всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, на тренировках и на поле, его уважают все игроки команды. У Артема всегда позитивный настрой», — подытожил тренер.

3 февраля стало известно, что Дзюба, являющийся воспитанником московского «Спартака», будет капитаном «Зенита» в отсутствие Мигеля Данни.

В середине января ходили слухи о возможном переходе Дзюбы в один из китайских клубов. Сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» делал в «Зенит» запрос по поводу трансфера нападающего.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Также в активе футболиста 11 мячей в 22 матчах в составе сборной России.