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В Москве рассказали об отказе сирийской оппозиции от идеи свержения Асада

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Постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин дал оценку завершившимся переговорам по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, «Женева-7» хотя и завершилась без прорывов, но была конструктивной и дала положительные результаты. В частности, позиция ВКП (Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции) о будущем страны скорректирована, и речь уже идет не о свержении президента Башара Асада, а о достижении договоренностей по политической реформе. Бородавкин пояснил, что Россия рассчитывает на консолидацию позиции трех делегаций сирийской оппозиции к сентябрю 2017 года, что позволит открыть путь к прямым переговорам.

«Смысл корректировки заключается в том, что оппозиционеры в ходе этого раунда ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства САР. Наконец, судя по всему, и до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране», — отметил Бородавкин.

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве проходил после международной встречи по Сирии в Астане и переговоров президентов России и США в Гамбурге.

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