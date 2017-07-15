Минобороны объявило о завершении весеннего призыва

Министерство обороны России объявило о завершении весеннего призыва 2017 года. Всего на службу были направлены 142 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения. Изменения в закон вступили в силу 1 января 2017 года.

Почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Им была предоставлена возможность выбора — служить один год по призыву либо два года по контракту. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной в эти подразделения были направлены 356 человек. В спортивные роты были направлены 199 человек.

Для прохождения альтернативной гражданской службы направлены 395 человек. Всего альтернативную службу проходят 970 человек.

Ведомство отмечает, что число граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.