Бизнес
 

Путин объяснил рост цен на бензин в России

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране. По его словам, это связано со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой рынка этого вида топлива. Об этом глава государства рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, передает ТАСС.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес"», — сказал он.

Путин заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем во многих других государствах, из-за чего топливо вывозится за границу. «Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но искусственно их занижать тоже не будут, так как, по его словам, это вредно для экономики.

Глава государства отметил, что проблему нужно решать не снижением цен, а повышением уровня зарплат и благосостояния людей. «В некоторых странах производителях газа, допустим, держат очень низкие цены на газ. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — заключил Путин.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

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