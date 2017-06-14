Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Стоимость литра бензина марок Аи-92 и 95 существенно выросла в период с 4 по 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго, опубликованные в среду, 14 июня.

Средняя цена литра бензина Аи-95 увеличилась на девять копеек, впервые превысив рубеж в 40 рублей. Аи-92 прибавил в стоимости 16 копеек — средняя цена за литр на сегодняшний день составляет 37,35 рубля. Летнее дизельное топливо подорожало на восемь копеек, до 38,17 рубля за литр.

В апреле цены на бензин в России превысили стоимость аналогичного горючего в США. При этом в годовом исчислении бензин в нашей стране подорожал почти на шесть процентов, что несколько выше уровня инфляции.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

