Введение налога на добавленный доход увеличит добычу нефти на 60 миллионов тонн

Применение налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли приведет к росту добычи нефти в России на 60 миллионов к 2036 году, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Rambler News Servise.

Ранее Текслер говорил, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Осенью прошлого года Минфин предложил новую конструкцию налогообложения нефтяной отрасли. Суть реформы в том, чтобы избавиться от пошлин, отменить все льготы по ним, а вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ввести НДД.

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В настоящее время нефтяная рента поступает в бюджет через пошлины и НДПИ. В январе 2017 года глава Минфина Антон Силуанов высказался за скорейшее принятие решения, «чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, а потом уже распространять».

Со своей стороны представители нефтяной отрасли считают, что нововведения сделают нефтепереработку менее выгодной и приведут к росту цен на бензин.

