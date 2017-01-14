Силуанов призвал навести порядок в нефтяном налогообложении

Новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли должен быть введен как можно скорее. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме в субботу, 14 января, передает «Интерфакс».

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«На наш взгляд, назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых — прим. «Ленты.ру») на НДД (налог на добавленный доход — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава Минфина.

«Назрел уже переход на отмену индивидуальных льгот, прекратить их предоставлять отраслевыми ведомствами. Льготы предоставляются отраслевыми ведомствами, а не законодателем», — считает министр финансов.

По его мнению, это «вопрос вчерашнего дня». «Нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять», — заявил Силуанов.

Идею введения НДД предложил Минфин в противовес налогу на финансовый результат (НФР), которым Минэнерго рекомендовало заменить ныне действующий НДПИ для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей.

В декабре российское правительство сообщило, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.