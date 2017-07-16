Пушков назвал Украину фактором раскола в Евросоюзе

Сенатор Алексей Пушков считает украинский вопрос «фактором раскола» среди членов Европейского союза. Такую точку зрения политик высказал в Twitter.

«Украина стала фактором раскола в ЕС: польско-литовская уния хочет видеть ее в ЕС, остальные резко против. Поэтому вместо декларации — пшик», — написал он.

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Ранее 15 июля глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев не видит необходимости в итоговом заявлении саммита Украина — ЕС, которое так и не было согласовано.

Об отказе участников саммита от итогового заявления стало известно 13 июля. Украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов. Как позднее заявили в Киеве, стороны «не достигли консенсуса».

Саммит Украины и ЕС прошел 13 июля. Такие мероприятия проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущий форум состоялся в ноябре 2016 года в Брюсселе.