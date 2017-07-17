Лавров назвал представителей Белого дома бандитами с большой дороги

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон действительно выдвигает какие-то условия для возврата российской дипломатической собственности, то это «грабеж средь бела дня». Об этом он сообщил журналистам в Минске, передает в понедельник, 17 июля, «Интерфакс».

«Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу что мое, то мое, а что твое, то поделим?» — возмутился министр. По его словам, «так люди себя не ведут приличные и воспитанные».

Лавров отметил, что решение об аресте российской дипломатической недвижимости и высылке дипломатов принималось администрацией предыдущего президента США Барака Обамы «в состоянии агонии». Это делалось для разрушения отношений двух стран, «чтобы администрация [нового главы государства Дональда] Трампа не смогла их восстановить». «Все это прекрасно понимают», — добавил он.

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Ранее 17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть Москве принадлежащую ей дипломатическую собственность, не ставя никаких условий.

До этого в понедельник РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты не собираются возвращать России недвижимость без получения «чего-то взамен». Чего именно ждет Вашингтон от Москвы, не уточнялось.

14 июля заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка заявил, что руководство США хочет увидеть «добросовестность» России, в частности, в сирийском вопросе. В Кремле тогда заявили, что вопрос возврата дипсобственности не является дискуссионным.