ФАС заподозрила «Эксмо» в копировании внешнего вида книг конкурента

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве заподозрило издательство «Эксмо» в нарушении законодательства о защите конкуренции. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

В ФАС полагают, что издательство при выпуске книг «Всемирная литература» незаконно скопировало внешний вид книжной продукции серии «Мировая классика», которую издает группа «Азбука-Аттикус». «В частности, речь идет о цветовой гамме, а также иных элементах оформления обложек книг», — поясняется в сообщении ФАС.

В ФАС обращают внимание, что книги двух издательств в некоторых магазинах расположены близко друг от друга, иногда на одном стеллаже, что «может ввести потребителей в заблуждение в отношении товара и его производителя».

«Художественное оформление изданий "Мировая классика" было разработано в 2012 году. В свою очередь, оформление изданий "Всемирная литература" издательства "Эксмо" разработано четыре года спустя — в 2016 году», — уточняют в ФАС.

Таким образом, по мнению регулятора, «Эксмо» нарушило пункт второй статьи 14.6 закона о защите конкуренции.