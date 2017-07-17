ЕС ввел санкции против 16 сирийцев за причастность к производству химоружия

Совет ЕС добавил в санкционный список 16 сирийцев из-за их причастности к производству и применению химического оружия. Об этом говорится в пресс-релизе, доступном на сайте Совета.

Как указывается в документе, ограничительные меры распространяются на восемь ученых и восемь высокопоставленных военных. Таким образом, всего в санкционном списке ЕС теперь насчитывается 255 сирийцев, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы, при обнаружении, будут заморожены.

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Кроме того, под санкциями находятся 67 сирийских организаций и фирм. Рестриктивные меры включают, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов центрального банка Сирии в ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Москва считает ненормальной ситуацию с существованием санкций ЕС и США в отношении Дамаска.

В свою очередь, Могерини заявила, что санкционная политика Европейского союза в отношении Сирии направлена против отдельных физических лиц, а не всего сирийского народа.

