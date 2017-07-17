Итальянцы вдохновились традиционными марокканскими ремеслами

Итальянская марка обуви и аксессуаров Santoni выпустила летнюю коллекцию в этническом стиле. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 июля.

Дизайн сумок и обуви навеян декором изделий марокканских ремесленников. В линию вошли сандалии и мюли из замши на плоской подошве либо устойчивом каблуке с металлическими украшениями в виде традиционных подвесок из монет и сумки-мешки из кожи наппа с бахромой и кистями. Преобладающие цвета — оттенки восточного базара: горчичный, ярко-синий, черный.

Фото: Santoni 1 /2

Santoni — итальянский бренд-производитель обуви и аксессуаров. Компания была основана в Италии в 1975 году Андреа Сантони и его супругой Розой. Первоначально марка выпускала только мужские коллекции, впоследствии стала производить женскую обувь и аксессуары. Летом 2017 года бренд выпустил капсульную линию в честь автомобильной гонки Rallye Passione Caracciola.