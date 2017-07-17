Цена нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель. В 10:30 мск за бочку североморской смеси давали 49,16 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Подорожанию сырья способствует замедление темпов роста числа буровых установок в США и высокий спрос на нефть в Китае, пишет Reuters. «В то же время, некоторые аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма, отмечая, что вышеупомянутые факторы скорее помогут установить нижний порог цен на нефть, нежели стимулировать их дальнейший рост», — отмечает агентство.

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На фоне растущих нефтяных цен укрепляется курс российской валюты. В ходе биржевых торгов доллар подешевел на пять копеек до 59,03 рубля, евро упал в цене до 67,54 рубля (минус 27 копеек).

В прошлую пятницу нефть Brent подорожала на 0,49 доллара (1,01 процента), до 48,91 доллара за баррель. Недельный рост превысил пять процентов.

6 июля Bloomberg сообщил, что за последние 17 недель стратегический нефтяной резерв США сократился на 13 миллионов баррелей, до 682 миллионов. Этот показатель является минимальным за 12 лет.