Иран пообещал вернуть добычу нефти к досанкционному уровню

Иран планирует достичь уровня добычи нефти в четыре миллиона баррелей в день к концу 2017 года, Об этом заявил замминистра нефти страны Амир Хусейн Заманиния, сообщает Reuters. Этот показатель Исламская Республика последний раз обеспечивала до введения против нее санкций по ядерной программе.

В июне Иран добывал около 3,9 миллиона баррелей в сутки. По заключенному в мае соглашению об ограничении нефтедобычи, Тегеран может увеличить ежедневное производство до 3,975 миллиона бочек.

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11 июля Заманиния заявил, что к 2021 году Иран собирается нарастить добычу нефти до 5,7 миллиона баррелей в день, или в полтора раза.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки (300 тысяч бочек приходятся на Россию). Соглашение действует до конца марта 2018 года.

