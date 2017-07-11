Иран пообещал нарастить добычу нефти в полтора раза

Иран собирается нарастить добычу нефти до 5,7 миллиона баррелей в день, или в полтора раза, к 2021 году. Об этом заявил замминистра нефти Исламской Республики Амир Хуссейн Заманиния (Amir Hossein Zamaniniya), передает ТАСС.

«Сейчас добыча составляет немного меньше 4 миллионов, около 3,9 миллиона [баррелей в день]», — приводит агентство его слова. Он добавил, что страна намерена увеличить и добычу газа.

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Производство нефти в Иране выросло на 50 процентов после того, как со страны сняли санкции в начале 2016 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки (300 тысяч бочек приходятся на Россию). Иран, в свою очередь, получил право увеличивать добычу до уровней, существовавших до санкций (приблизительно четыре миллиона баррелей в сутки).

Соглашение действует до конца марта 2018 года.