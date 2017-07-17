Детский сад в ХМАО заплатит 400 тысяч за травму мальчика на прогулке

Суд Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа обязал детский сад выплатить 400 тысяч рублей из-за полученной воспитанником травмы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что ребенок пострадал во время прогулки, однако какие именно он получил повреждения, не говорится. «Причиной несчастного случая, произошедшего с ребенком, послужило нарушение правил охраны труда и техники безопасности воспитателем детского сада», — заявили в ведомстве.

Обращение в суд о взыскании с детского сада компенсации морального вреда и материального ущерба подала прокуратура.

30 марта суд в Кировской области обязал дошкольное образовательное учреждение в городе Омутнинск выплатить 200 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб родителям ребенка, получившего ожоги после того, как воспитатель опрокинула на него кастрюлю с горячим супом. Женщину признали виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.