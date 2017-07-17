В ЦБ рассказали о причинах ослабления рубля

Ослабление российской валюты в июне произошло из-за снижения цен на нефть и роста геополитической напряженности. Об этом пишут эксперты Банка России в аналитическом обзоре.

В прошедшем месяце курс рубля по отношению к доллару снизился на 4,2 процента. «Основной причиной этого стало значительное снижение нефтяных котировок до уровней, предшествовавших заключению соглашения ОПЕК, на фоне увеличения добычи в Ливии и Нигерии, отсутствия прогресса в снижении запасов, а также признаков ослабления спроса», — отмечают эксперты ЦБ.

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Дополнительными факторами, повлиявшими на снижение курса рубля, стали обострение ситуации в Сирии и американский законопроект о расширении антироссийских санкций. Как отмечается в исследовании, рост геополитической напряженности спровоцировал выход нерезидентов из российских активов.

При этом, волатильность рубля остается достаточно низкой и находится вблизи своих средних значений за 2017 год, подчеркивают аналитики.

11 июля эксперты Sberbank CIB писали о том, что ослабление рубля подорвало веру россиян в рост экономики страны. Индекс потребительской уверенности граждан, который увеличивался с конца 2015 года, во втором квартале 2017-го снизился до уровня второго полугодия 2016-го.

В начале месяца «Коммерсантъ» писал о том, что зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов, это максимальный отток за последние три с половиной года. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд.