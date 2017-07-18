Бывший вице-мэр Анапы попал под следствие за решение застроить прибрежную полосу

В отношении бывшего заместителя мэра Анапы возбудили уголовное дело по подозрению в оформлении незаконных разрешений на застройку прибрежных курортных участков. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Как следует из сообщения, прокуратура Анапы в ходе проверок установила, что в 2016 году чиновник подписал разрешения на строительство четырех многоэтажных зданий на участке в прибрежной полосе станицы Благовещенской.

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При этом, согласно Земельному и Водному кодексам России, а также условиям генерального плана Анапы, в зоне пляжей и границах первой охранной зоны курорта запрещено любое капитальное строительство.

Прокуратура направила материалы проверки в региональное управление Следственного комитета России (СКР), в котором после их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как отмечает «Интерфакс», речь идет о Владимире Забураеве.

Чиновник до марта 2017 года курировал в Анапе вопросы строительства, транспорта, связи, гражданской обороны, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.