В Москве пройдет совместный ужин послов стран АНТКОМ

В Москве, 19 июля 2017 года, пройдет ужин послов 25 стран-членов АНТКОМ (Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики). Об этом сообщается в пресс-релизе АНТКОМ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие будет посвящено достижениям России в сохранении природных ресурсов Арктики и Антарктики, а в качестве спикеров выступят канадский биолог, фотограф и исследователь Арктики и Антарктики Пол Никлен (Paul Nicklen) и морской биолог Силвиа Элис Эрл (Sylvia Alice Earle), которая является первой женщиной, возглавившей американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований .

В рамках ужина будут представлены работы фотографа Пола Никленаи из Антарктиды, а также состоится премьера короткометражного фильма National Geographic об Антарктике. Ожидается вручение хрустальных пингвинов депутату Вячеславу Фетисову и спецпредставителю президента России Сергею Иванову, которые сыграли ключевую роль в создании заповедника в море Росса.

Наконец, ожидается видео-обращение принца Альберта II из Монако. В качестве спикера от России предположительно выступит Артур Чилингаров. Кроме того, в мероприятии примет участие эксперт по международным экологическим проектам Евгений Русак

Ужин проходит под патронажем ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) и для участия в данном мероприятии из Женевы прибывает руководитель европейского офиса ЮНЕП Махир Алиев. Глава ЮНЕП Эрик Солхейм заявил, что проект находится под его личным контролем.

В 2015 и 2016 годах Россия была председателем АНТКОМа и был создан уникальный прецедент в мировом праве и крупнейший морской охраняемый район в истории.