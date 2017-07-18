В здании-книжке на Новом Арбате возник пожар

В центре Москвы, на улице Новый Арбат, горит высотное здание-книжка. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник, 18 июля, около 10:30 в оперативные службы поступило сообщение о клубах дыма, идущего из окон дома №15 на Новом Арбате.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали возгорание на третьем этаже, в той части дома, которая закрыта на ремонт. Площадь пожара устанавливается, из-за скопления техники движение по Арбату в сторону Кремля затруднено.

В главном управлении МЧС по Москве «Ленте.ру» сообщили, что на место происшествия высланы 12 пожарных расчетов.

Сведений о пострадавших не поступало.