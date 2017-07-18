Из загоревшейся высотки на Новом Арбате эвакуировались более 20 человек

Двадцать три человека самостоятельно вышли из здания высотки на Новом Арбате, где произошло возгорание. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Среди них пострадавших нет.

Площадь пожара, по данным агентства, возросла до 200 квадратных метров.

Очевидцы сообщают о хлопках, звучащих из горящего здания, передает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео с места происшествия.

Ранее источник «Ленты.ру» сообщил, что пожар начался на третьем этаже, в закрытой на ремонт части дома. Из-за скопления техники МЧС движение по улице в сторону центра затруднено.

Сообщение о клубах дыма, идущего из окон дома №15 на Новом Арбате, поступило в экстренные службы в 10:30.

Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

Видео: 360tv.ru

6 мая в том же здании загорелся короб вентиляции на 14 этаже.