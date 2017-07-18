Пожар в высотке на Новом Арбате потушен

На Новом Арбате в Москве пожарные ликвидировали возгорание в высотке. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Спасатели начали проливку здания, передает сетевое издание m24.ru. В происшествии, по имеющимся данным, никто не пострадал. 23 находившихся в доме человека самостоятельно вышли на улицу.

Пожар произошел на третьем этаже, в той части строения, где проводились ремонтные работы. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Из-за скопления техники МЧС движение по улице в сторону центра было затруднено. По словам очевидцев, по всему Новому Арбату ощущался запах гари, пишут dni.ru.

Сообщение о дыме, идущем из окон дома №15 на Новом Арбате поступило в экстренные службы в 10:30. Ранее, в 3:30 утра 6 мая, в том же здании загорелся короб вентиляции на 14 этаже. Из дома эвакуировали 30 человек.