Названа причина пожара в здании-книжке на Новом Арбате

Причиной пожара в здании-книжке на Новом Арбате, по предварительным данным, стало самовозгорание электропроводки. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает сетевое издание m24.ru.

В пресс-службе компании «Апарт Групп» (собственника дома) рассказали агентству ТАСС, что проводка могла загореться на седьмом этаже, где еще не начались ремонтные работы.

Пожар был ликвидирован примерно в 12:00. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня были задействованы 60 человек и 21 единица техники, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло в доме №15 по улице Новый Арбат на третьем этаже. В этой части дома проводится реконструкция. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека.

Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия, снятое с воздуха.