ЦБ поднял официальный евро выше 68 рублей

Центробанк повысил официальный курс евро на 19 июля на 78 копеек, до 68,40 рубля. Курс доллара при этом вырос на 30 копеек, до 59,37 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта в 12:30 мск торговалась около отметки 68,22 рубля, что на 20 копеек выше уровня предыдущего закрытия, американская — подешевела до 59,11 рубля (минус 25 копеек). Нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась в цене на 0,43 процента, до 48,63 доллара за баррель.

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Ослабление российской валюты в июне произошло из-за снижения цен на нефть и роста геополитической напряженности, считают эксперты Банка России. В июне курс рубля по отношению к доллару снизился на 4,2 процента. Падение курса рубля подорвало веру россиян в рост экономики страны, отмечают аналитики Sberbank CIB. Индекс потребительской уверенности граждан, который увеличивался с конца 2015 года, во втором квартале 2017-го снизился до уровня второго полугодия 2016-го.

13 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля нет ничего экстремального, а в условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым.