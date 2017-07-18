Более 500 мальчиков подверглись насилию в католическом хоре в Баварии за полвека

Более 500 мальчиков-участников церковного хора Regensburger Domspatzen при кафедральном соборе Святого Петра в Регенсбурге (федеральная земля Бавария) стали жертвами физического и сексуального насилия, по данным немецкого адвоката Ульриха Вебера (Ulrich Weber). Об этом сообщает «Дойче велле».

В совершении преступлений против детей подозревают в общей сложности 49 человек, из них девять замешаны в сексуальных посягательствах. Большая часть случаев издевательств происходили, согласно отчету, в 1960-1970 годах, однако отдельные случаи побоев фиксировались до 1992 года.

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Хористы описывают свое пребывание в Regensburger Domspatzen как «худшее время их жизни, несущее на себе отпечаток страха, насилия и беспомощности», а сам знаменитый хор называют не иначе как «тюрьма, ад и концлагерь». Особенно часто случаи насилия происходили в подготовительной школе хора.

Первые сведения о насилия в детском хоре просочились в СМИ в 2010 году. Regensburger Domspatzen является одним из старейших церковных хоров мальчиков в мире. Его школа была учреждена в 975 году. Тридцать лет, с 1964 по 1994 год, капельмейстером собора работал родной брат папы Римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер (Georg Ratzinger). В 2010 году он заявил, что не имел ни малейшего представления о том, что происходило с его подопечными.