В Донецке заявили об отказе Малороссии от долгов Киева

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев заявил, что государство Малороссия откажется от долгов украинского правительства, пришедшего к власти в результате Майдана. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Материалы по теме От Новороссии до Малороссии Почему в Донецке объявили о создании нового государства

«Отказ от долгов майданной власти. Правопреемственность по отношению к домайданной Украине», — объяснил позицию инициаторов проекта Тимофеев.

В тот же день вице-премьер ДНР рассказал, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. «Новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк», — процитировал Тимофеев конституционный акт об образовании государства.

Об учреждении Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он объяснил, что по мнению инициаторов проекта «Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

В результате массовых протестов зимы 2013-2014 годов, получивших название Майдана, на Украине произошла насильственная смена власти.

