Режиссер «Района №9» анонсировал продолжение

Южноафриканский режиссер Нил Бломкамп снимет сиквел фантастического боевика «Район №9». Об этом сообщает NME во вторник, 18 июля.

«Съемки "Района №10", безусловно, будут. Я хочу вернуться в ту вселенную и рассказать продолжение истории Викуса и Кристофера», — заявил кинематографист.

«Важно назвать причину, по которой сиквел должен быть сделан. Оригинальная лента основывалась на реальных проблемах Южной Африки, которые повлияли на меня в детстве, и нельзя забывать об этом в продолжении», — добавил Бломкамп.

Режиссер отметил, что перед тем, как приступить к работе над сиквелом, ему нужно закончить множество других проектов. В частности, он снимает постапокалиптический фильм The Gone World («Исчезнувший мир»), основанный на одноименном романе писателя Ника Харакавея. В книге рассказывается о группе десантников, пытающихся выжить в мире после ядерной войны.

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13 июля Бломкамп выпустил короткометражку «Зигота» с Дакотой Фаннинг в главной роли. Картина вошла в экспериментальную серию кинематографиста. Он также снял для цикла ленты «Ракка» с Сигурни Уивер и «Опорный пункт» со Стивом Бойлом.

«Район №9» с Шарлто Копли в главной роли вышел в 2009 году. Он был номинирован на четыре премии «Оскар» — в разделах «Лучший фильм», «Лучший монтаж», «Лучшие спецэффекты» и «Лучший адаптированный сценарий».