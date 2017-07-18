Военные рассказали о новом авианосце и самолете с укороченным взлетом

В конце Госпрограммы вооружений 2018-2025 годов предусмотрена закладка нового тяжелого авианесущего крейсера. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», в рамках авиасалона МАКС-2017 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Обсуждается вопрос создания перспективного самолета с укороченным (возможно — вертикальным) взлетом, добавил он. На данный момент основой корабельных авиагрупп являются Су-33 и МиГ-29.

В апреле 2017 главком ВМФ Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. «Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.