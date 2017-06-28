Замглавкома ВМФ пообещал флоту новый авианосец

ВМФ России получит новый авианосец, облик которого в настоящее время определяется. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Сроки постройки корабля и его характеристики не уточнялись.

«Авианосец будет строиться. Макеты (ранее представленные научным центром имени Крылова — прим. «Ленты.ру») — это макеты, сейчас мы определяем облик корабля и его характеристики. Разработок у нас много», — сказал Бурсук.

В апреле главком ВМФ Владимир Королев пообещал расширить авианосный флот России. «Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.