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Тренировочный комплекс для палубной авиации в Ейске сдадут к концу 2017 года

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Тренировочный комплекс в Ейске, предназначенный для подготовки летчиков корабельной авиации, будет сдан только в конце 2017 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«При строительстве комплекса в Ейске возник ряд проблем, в том числе финансового характера. Из-за этого ввод объекта в эксплуатацию может быть выполнен лишь в конце 2017 года. Таким образом, этот наземный аналог авианосца будет готов к эксплуатации как минимум на год позже, чем ранее озвученные сроки», — рассказал собеседник агентства.

В апреле 2016 года источник в военном ведомстве сообщил «Ленте.ру», что неготовность комплекса в Ейске грозит срывом планов боевой подготовки нового полка палубной авиации, оснащенного истребителями МиГ-29КР/КУБР. «Сейчас они могут летать только в Крыму, но там выработан ресурс оборудования, и до сдачи комплекса в Ейске подготовить полк полностью будет нельзя», — подчеркнул собеседник.

В марте 2016 года начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что трамплин и разгонный участок комплекса в Ейске готовы к сдаче в эксплуатацию.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) — специальный наземный учебно-тренировочный объект, имитирующий палубу авианосца. Он предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец и представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.

В Советском Союзе был создан НИТКА в Крыму (Саки), однако после 1991 года он отошел Украине. В декабре 2007 года правительство России приняло решение построить аналог комплекса в Ейске. Активное строительство началось в 2012 году.

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