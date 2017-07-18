Правительство в приоритетном порядке поддержит экспорт туризма и образования

Правительство России утвердило перечень товаров, работ, услуг, поддержка экспорта которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В список, в частности, включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

Кроме того, в перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов.

Как отмечается, принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики.

