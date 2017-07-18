В Подмосковье взяли под охрану три древних озера

Правительство Московской области утвердило разработанное Минэкологии положение о государственном природном заказнике «Озера Великое, Маловское, Линево и прилегающие карьеры и леса». Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 18 июля.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ), расположенная в городском округе Шатура, занимает около двух тысяч гектаров. Здесь будет запрещена охота, рыбная ловля, а также обустройство туристических стоянок и разведение костров.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, объектами особой охраны в заповеднике являются три вида краснокнижной флоры и 11 видов редких птиц.

Особо ценными на территории заказника считаются три водноледниковых озера, сформировавшиеся в эпоху так называемого московского обледенения (эпоха среднего плейстоцена, около 170−125 тысяч лет назад). Самым большим из них является озеро Великое: площадь акватории превышает 370 гектаров.