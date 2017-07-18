В Киеве сочли проект Малороссии ставящим крест на минских соглашениях

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии ставит крест на минских соглашениях. Такое мнение высказал представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Такое заявление в принципе блокирует на завтра вообще переговорный процесс (...). Мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко, потому что если есть такое заявление, то это означает, что дальше не о чем разговаривать», — сказал Марчук.

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Ранее 18 июля вице-премьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что предложение о создании Малороссии не противоречит минским соглашениям. «Это и есть выполнение "Минска" (минских соглашений — прим. «Ленты.ру»). В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ», — уточнил Тимофеев.

О создании Малороссии утром 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он заявил, что ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

В январе глава Захарченко отверг возможность объединения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Он тогда сказал, что «сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы».