Юдаева предупредила о бесконечно долгом периоде низких нефтяных цен

Период низких цен на нефть может не закончиться из-за развития альтернативной энергетики. Об этом во вторник, 18 июля, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, сообщает Rambler News Service.

«Есть много аргументов в пользу того, что период низких цен может продлиться долго, может быть, даже почти бесконечно, потому что сейчас все говорят про электромобили, про альтернативную энергетику — те факторы, которые в долгосрочной перспективе снижают цены на нефть», — приводит агентство ее слова.

В этой связи Центробанк считает оптимальной заложенную в бюджет Минфином базовую цену нефти на уровне 40 долларов за баррель, все доходы от превышения которой будут направляться в Резервный фонд, отметила Юдаева.

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В 17:10 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,14 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 48,97 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 46,49 доллара за баррель.

По данным Управления энергетической информации США, добыча сланцевой нефти в стране в августе вырастет восьмой месяц подряд, до 5,585 миллиона баррелей в сутки.

В январе нынешнего года на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться.