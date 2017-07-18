Россия впервые примет этап чемпионата мира по авиагонкам

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race 2017 впервые пройдет на территории России. Соревнования состоятся с 22 по 23 июля в Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В состязаниях примут участие 14 пилотов. Для спортсменов, которые отстают от лидеров по очкам, этап в столице Татарстана может стать последним шансом заявить о своих претензиях на призовые места, так как до конца чемпионата осталось четыре этапа.

Сейчас верхнюю строчку в общем зачете занимает японский пилот Есихидэ Муроя, однако от ближайшего преследователя, чеха Мартина Шонки, его отделяет всего два очка. На третьем месте обосновался канадец Пит Маклауд, на одно очко позади него — представитель США Кирби Чемблисс. Любой из этих пилотов может подвинуть Мурою с вершины, если успешно выступит в Казани.

Red Bull Air Race проводится с 2003 года. Соревнования проходят под эгидой Международной авиационной федерации (FAI).