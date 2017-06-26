Будапешт примет первый европейский этап чемпионата мира по авиагонкам

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race 2017 пройдет в Будапеште с 1 по 2 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гонки на скорости до 370 километров в час над водами Дуная проходят с 2004 года, но нынешний этап может преподнести сюрпризы. На этот раз пилоты вынуждены готовиться не к одной, а сразу двум трассам — они разработаны на случай подъема уровня воды в реке. На какой из них в результате остановятся организаторы, станет известно только за несколько дней до начала соревнований. А пока трассы две.

Чех Мартин Шонка выиграл первый этап сезона в Абу-Даби, но затем дважды победу одерживал японец Есихидэ Муроя, в том числе у себя на родине, благодаря чему азиат потеснил европейца с вершины турнирной таблицы. Сейчас у пилотов по 30 очков, на семь баллов от них отстает действующий чемпион мира немец Маттиас Дольдерер. Еще один чешский пилот — Петр Копфштейн — взял в Тибе «серебро» и поднялся в общем зачете на четвертое место. За ним расположилась группа спортсменов, которым нужно в Будапеште зарабатывать турнирные очки, если они рассчитывают бороться за призовые места по итогам сезона.

Болельщикам из России стоит особенно внимательно следить за этапом в Будапеште — гонка в Венгрии предваряет дебют Red Bull Air Race в Казани.

