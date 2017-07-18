Жительница Салехарда наехала на выпавшую из салона машины двухлетнюю дочь

Жительница Салехарда (ЯНАО) за рулем машины наехала на своего ребенка, выпавшего из его салона. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 17 июля. 30-летняя мать не заметила как ее двухлетняя дочь, находившаяся на заднем сиденье, самостоятельно отстегнула ремень безопасности, открыла пассажирскую дверь и выпала из салона на дорогу.

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Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение Салехардской окружной больницы с множественными ушибами и ссадинами лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Отмечается, что родители перевозили девочку без специального удерживающего устройства, нарушив правила дорожного движения. За это мать привлекли к административной ответственности.

В апреле в Ижевске мужчина оставил на улице коляску-велосипед с двухлетним ребенком и ушел в бар. Коляска выкатилась на проезжую часть, где ее раздавил грузовик. Мальчик скончался на месте.